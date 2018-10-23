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Курбан Омаров начал восстанавливаться после операции на позвоночнике

Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров перенес сложную операцию на позвоночнике и постоянно мучился от адских болей, но теперь начал восстанавливаться благодаря специальной методике.

В Instagram Курбан опубликовал видео со своих занятий и сопроводил его благодарственным комментарием доктору Дзукаеву.

Курбан Омаров начал восстанавливаться после операции на позвоночнике

Омаров отметил, что публика видит лишь то, что ей показывают, и даже не подозревает, что в жизни знаменитости иногда живут на обезболивающих препаратах и передвигаются ограниченно.

Также Курбан Омаров поблагодарил всю «слаженную команду профессионалов, которая работает как часы». Мужчина рассказал, что простые на первый взгляд упражнения могут реально помочь.

Примечательно, что зрители постоянно нарекали на отсутствие серьезной работы у Курбана, а он все это время мучился от болей в спине.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28

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