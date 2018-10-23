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Российский политолог озвучил свое мнение по поводу убийства журналиста Хашукджи

Российский политолог озвучил свое мнение по поводу убийства журналиста Хашукджи, останки которого нашли в колодце. Александр Асафов отмечает, что Саудовская Аравия не могла ожидать, что последствия могут быть очень масштабными для страны.
Российский политолог озвучил свое мнение по поводу убийства журналиста Хашукджи


По словам Догу Перинчек – руководителя турецкой партии Vatan, в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, нашли останки тела известного журналиста Джамаля Хашукджи. Он отметил, что труп нашли в колодце. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неизвестный человек после смерти Хашукджи одел его одежду, наклеил бороду, а также выехал с территории консульства. По мнению турецкого лидера это сделали для отвода глаз. Политолог Александр Асафов рассказал представителям издания «ПолитЭксперт», что данное убийство – это проявление мстительности наследного принца. По его словам саудиты не знали, что последствия будут такими масштабными. Они не думали, что к данному делу будет столько внимания, при этом журналиста не удастся объявить в итоге пропавшим без вести.

По словам специалиста, в данном случае ситуация очень сложная, а убийство является чудовищным. В свою очередь это проявление работы специальных арабских служб. Для политического мирового процесса последствия будут серьезными.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:33

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