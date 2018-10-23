Российский политолог озвучил свое мнение по поводу убийства журналиста Хашукджи
Российский политолог озвучил свое мнение по поводу убийства журналиста Хашукджи, останки которого нашли в колодце. Александр Асафов отмечает, что Саудовская Аравия не могла ожидать, что последствия могут быть очень масштабными для страны.
По словам Догу Перинчек – руководителя турецкой партии Vatan, в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, нашли останки тела известного журналиста Джамаля Хашукджи. Он отметил, что труп нашли в колодце. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неизвестный человек после смерти Хашукджи одел его одежду, наклеил бороду, а также выехал с территории консульства. По мнению турецкого лидера это сделали для отвода глаз. Политолог Александр Асафов рассказал представителям издания «ПолитЭксперт», что данное убийство – это проявление мстительности наследного принца. По его словам саудиты не знали, что последствия будут такими масштабными. Они не думали, что к данному делу будет столько внимания, при этом журналиста не удастся объявить в итоге пропавшим без вести.
По словам специалиста, в данном случае ситуация очень сложная, а убийство является чудовищным. В свою очередь это проявление работы специальных арабских служб. Для политического мирового процесса последствия будут серьезными.
По словам Догу Перинчек – руководителя турецкой партии Vatan, в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, нашли останки тела известного журналиста Джамаля Хашукджи. Он отметил, что труп нашли в колодце. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неизвестный человек после смерти Хашукджи одел его одежду, наклеил бороду, а также выехал с территории консульства. По мнению турецкого лидера это сделали для отвода глаз. Политолог Александр Асафов рассказал представителям издания «ПолитЭксперт», что данное убийство – это проявление мстительности наследного принца. По его словам саудиты не знали, что последствия будут такими масштабными. Они не думали, что к данному делу будет столько внимания, при этом журналиста не удастся объявить в итоге пропавшим без вести.
По словам специалиста, в данном случае ситуация очень сложная, а убийство является чудовищным. В свою очередь это проявление работы специальных арабских служб. Для политического мирового процесса последствия будут серьезными.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:33