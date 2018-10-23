Ольга Рапунцель задумалась о пластике груди

Как признается сама Ольга, кормление грудью оставило следы, и она серьезно подошла к вопросу о маммопластике: читает различные источники и все еще думает, стоит ли прибегать к таким кардинальным мерам.Теперь Рапунцель не видит ничего плохого в пластических операциях, хотя ранее не была их поклонницей.Помимо прочего она обращается к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей восстанавливать красоту груди при помощи скальпеля и просит поклонниц поделиться личным опытом.