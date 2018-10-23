Ольга Рапунцель задумалась о пластике груди
Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель всегда была сторонницей природной красоты, однако рождение дочери внесло коррективы в ее фигуру, и теперь она задумывается о пластике груди.
Как признается сама Ольга, кормление грудью оставило следы, и она серьезно подошла к вопросу о маммопластике: читает различные источники и все еще думает, стоит ли прибегать к таким кардинальным мерам.
Теперь Рапунцель не видит ничего плохого в пластических операциях, хотя ранее не была их поклонницей.
Помимо прочего она обращается к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей восстанавливать красоту груди при помощи скальпеля и просит поклонниц поделиться личным опытом.
Как признается сама Ольга, кормление грудью оставило следы, и она серьезно подошла к вопросу о маммопластике: читает различные источники и все еще думает, стоит ли прибегать к таким кардинальным мерам.
Теперь Рапунцель не видит ничего плохого в пластических операциях, хотя ранее не была их поклонницей.
Помимо прочего она обращается к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ей восстанавливать красоту груди при помощи скальпеля и просит поклонниц поделиться личным опытом.