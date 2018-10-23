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Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката своего бывшего супруга

Известная украинская пианистка и бывшая супруга известного актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката экс-супруга Евгения Парфенова. Она намерена наказать обидчиков.
Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката своего бывшего супруга

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась в здание Перовского суда столицы и подала иск на адвоката Евгения Парфенова. Он защищал интересы ее бывшего мужа и обвинял ее в подмене лекарств от диабета на седативные препараты, которые заставляли Джигарханяна вести себя не совсем адекватно. Также она заявила, что может доказать обратное и отстоять свое чистое имя. Ведь она кормила мужа с ложечки диетической едой, ухаживала за ним и обращалась к нему с уважением на «Вы».

Пианистка заявила, что намерена наказать тех, кто замарал ее репутацию и обвинял в делах, которые она не совершала, и первого, кого она хочет видеть в зале суда будет адвокат ее бывшего мужа Евгений Парфенов. Он должен ответить за свои слова. Цымбалюк-Романовская также отметила, что более не будет терпеть ложных обвинений в свой адрес. Для восстановления справедливости она воспользуется услугами своего нынешнего адвоката Ларисы Широковой, которая на протяжении года во время каждого заседания доказывала, что ее клиентка не виновна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40

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