Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката своего бывшего супруга





Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась в здание Перовского суда столицы и подала иск на адвоката Евгения Парфенова. Он защищал интересы ее бывшего мужа и обвинял ее в подмене лекарств от диабета на седативные препараты, которые заставляли Джигарханяна вести себя не совсем адекватно. Также она заявила, что может доказать обратное и отстоять свое чистое имя. Ведь она кормила мужа с ложечки диетической едой, ухаживала за ним и обращалась к нему с уважением на «Вы».Пианистка заявила, что намерена наказать тех, кто замарал ее репутацию и обвинял в делах, которые она не совершала, и первого, кого она хочет видеть в зале суда будет адвокат ее бывшего мужа Евгений Парфенов. Он должен ответить за свои слова. Цымбалюк-Романовская также отметила, что более не будет терпеть ложных обвинений в свой адрес. Для восстановления справедливости она воспользуется услугами своего нынешнего адвоката Ларисы Широковой, которая на протяжении года во время каждого заседания доказывала, что ее клиентка не виновна.