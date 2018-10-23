Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката своего бывшего супруга
Известная украинская пианистка и бывшая супруга известного актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на адвоката экс-супруга Евгения Парфенова. Она намерена наказать обидчиков.
Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась в здание Перовского суда столицы и подала иск на адвоката Евгения Парфенова. Он защищал интересы ее бывшего мужа и обвинял ее в подмене лекарств от диабета на седативные препараты, которые заставляли Джигарханяна вести себя не совсем адекватно. Также она заявила, что может доказать обратное и отстоять свое чистое имя. Ведь она кормила мужа с ложечки диетической едой, ухаживала за ним и обращалась к нему с уважением на «Вы».
Пианистка заявила, что намерена наказать тех, кто замарал ее репутацию и обвинял в делах, которые она не совершала, и первого, кого она хочет видеть в зале суда будет адвокат ее бывшего мужа Евгений Парфенов. Он должен ответить за свои слова. Цымбалюк-Романовская также отметила, что более не будет терпеть ложных обвинений в свой адрес. Для восстановления справедливости она воспользуется услугами своего нынешнего адвоката Ларисы Широковой, которая на протяжении года во время каждого заседания доказывала, что ее клиентка не виновна.
Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась в здание Перовского суда столицы и подала иск на адвоката Евгения Парфенова. Он защищал интересы ее бывшего мужа и обвинял ее в подмене лекарств от диабета на седативные препараты, которые заставляли Джигарханяна вести себя не совсем адекватно. Также она заявила, что может доказать обратное и отстоять свое чистое имя. Ведь она кормила мужа с ложечки диетической едой, ухаживала за ним и обращалась к нему с уважением на «Вы».
Пианистка заявила, что намерена наказать тех, кто замарал ее репутацию и обвинял в делах, которые она не совершала, и первого, кого она хочет видеть в зале суда будет адвокат ее бывшего мужа Евгений Парфенов. Он должен ответить за свои слова. Цымбалюк-Романовская также отметила, что более не будет терпеть ложных обвинений в свой адрес. Для восстановления справедливости она воспользуется услугами своего нынешнего адвоката Ларисы Широковой, которая на протяжении года во время каждого заседания доказывала, что ее клиентка не виновна.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:40