Свитки Мертвого моря из частного музея США оказались фальшивыми





Ученые проанализировали 5 свитков, которые считались одними из самых ценных экспонатов. Исследование показало, что артефакты обладают характеристиками, которые никак не могут быть присущи объектам, представляющим собой историческое наследие. Как стало известно, создатели данных свитков использовали продвинутые техники фальсификации, к примеру, писали поверх кусков кожи или папируса, благодаря чему визуальная достоверность не вызывала сомнений.Владелец Вашингтонского музея не сообщает, какой именно ущерб был им понесен. Тем не менее, по мнению специалистов, даже малый фрагмент подлинных свитков Мертвого моря может оцениваться в миллионы долларов. Большая часть данных свитков находится в иерусалимском Храме Книг.