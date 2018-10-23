Максим Фадеев рассказал фанатам в Instagram о побочном эффекте таблеток для похудения

Максим Фадеев в своем видео сообщил, что “Институт инженерной диетологии” незаконно использует его имя для рекламы своей продукции. Продюсер сказала, что он сейчас активно сбрасывает вес, однако не при помощи таблеток для похудения “Редуслим”. По его словам он теряет вес благодаря своей диете, о которой сообщит поклонникам позже.Артист подчеркнул, что когда данный препарат для похудения только вышел в продажу, он действительно его принимал. Но результат оказался с негативными последствиями, так как певец вместо того, чтобы похудеть только набрал в весе около 12 килограмм, при этом таблетки нанесли вред его здоровью. Продюсер отметил, что Сергей Жорин, являющийся его адвокатом, уже начал разбирательство, подав заявление в полицию по этому поводу.