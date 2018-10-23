Владимир Пресняков узнал о грандиозном праздновании юбилея Аллы Пугачевой из СМИ





Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в следующем году отметит свое 70-летие. Предполагается, что празднование юбилея будет грандиозным, торжественные мероприятия займут не один день. Заключительный концерт, по всей вероятности, состоится 17 апреля в Кремлевском дворце, вот только бывший зять легендарной певицы Владимир Пресняков узнал о подготовке к ее дню рождения из средств массовой информации.На праздновании 22-летия телеканала Муз-ТВ бывший муж Кристины Орбакайте признался, что о предстоящем концерте ему стало известно из масс-медиа, и охарактеризовал семью Аллы Пугачевой как «очень скрытную». По его мнению, это должно быть впечатляющим событием.Также Владимир Пресняков рассказал о взаимоотношениях с бывшей тещей. Они видятся приблизительно один раз в год, а по телефону разговаривают, в основном, по случаю дней рождения кого-либо из них.Он также вспомнил, что в марте Примадонна тепло поздравила его с 50-летним юбилеем. Тогда Алла Пугачева не могла связаться с Владимиром Пресняковым, так как звонила с незнакомого номера, а он не поднимал трубку. Однако певица проявила настойчивость и все же смогла дозвониться до бывшего зятя и поздравить его.Стоит отметить, что, несмотря на развод с Кристиной Орбакайте, Владимир Пресняков с восторгом отзывается об Алле Пугачевой. Он называет ее женщиной, равных которой нет. Она с каждым годом относится к нему мягче и внимательнее.