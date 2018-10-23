Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и онкологию с помощью нюха грызунов
Российские учёные разработали прибор, который позволит распознавать туберкулёз и онкологию в организме человека с помощью грызунов. Благодаря острому нюху они способны по дыханию человека распознавать признаки некоторых заболеваний.
До недавнего времени у учёных существовала проблема, как расшифровать данные о том, распознали ли крысы какое-то заболевание. Теперь специалисты создали прибор, способный считывать показатели работы мозга животных, при его помощи эксперты смогут понимать нужную информацию. Ранее аналогичным образом предполагалось использовать собак, но не было способа расшифровать результат.
В настоящее время при помощи нового прибора точное определение онкологических заболеваний на второй и третьей стадии удаётся распознать в 90 процентах случаев за пять минут. Учёные хотят усовершенствовать аппарат, чтобы тестирование проводилось за одну минуту.
До недавнего времени у учёных существовала проблема, как расшифровать данные о том, распознали ли крысы какое-то заболевание. Теперь специалисты создали прибор, способный считывать показатели работы мозга животных, при его помощи эксперты смогут понимать нужную информацию. Ранее аналогичным образом предполагалось использовать собак, но не было способа расшифровать результат.
В настоящее время при помощи нового прибора точное определение онкологических заболеваний на второй и третьей стадии удаётся распознать в 90 процентах случаев за пять минут. Учёные хотят усовершенствовать аппарат, чтобы тестирование проводилось за одну минуту.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:13