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Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и онкологию с помощью нюха грызунов

Российские учёные разработали прибор, который позволит распознавать туберкулёз и онкологию в организме человека с помощью грызунов. Благодаря острому нюху они способны по дыханию человека распознавать признаки некоторых заболеваний.
Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и онкологию с помощью нюха грызунов

До недавнего времени у учёных существовала проблема, как расшифровать данные о том, распознали ли крысы какое-то заболевание. Теперь специалисты создали прибор, способный считывать показатели работы мозга животных, при его помощи эксперты смогут понимать нужную информацию. Ранее аналогичным образом предполагалось использовать собак, но не было способа расшифровать результат.

В настоящее время при помощи нового прибора точное определение онкологических заболеваний на второй и третьей стадии удаётся распознать в 90 процентах случаев за пять минут. Учёные хотят усовершенствовать аппарат, чтобы тестирование проводилось за одну минуту.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:13

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