Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и онкологию с помощью нюха грызунов





До недавнего времени у учёных существовала проблема, как расшифровать данные о том, распознали ли крысы какое-то заболевание. Теперь специалисты создали прибор, способный считывать показатели работы мозга животных, при его помощи эксперты смогут понимать нужную информацию. Ранее аналогичным образом предполагалось использовать собак, но не было способа расшифровать результат.В настоящее время при помощи нового прибора точное определение онкологических заболеваний на второй и третьей стадии удаётся распознать в 90 процентах случаев за пять минут. Учёные хотят усовершенствовать аппарат, чтобы тестирование проводилось за одну минуту.