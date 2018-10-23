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Тата Блюменкранц отдала Бетти на воспитание бабушке

Несколько дней назад в Москве состоялся официальный развод героев телепроекта «Дом-2» Валерия и Таты Блюменкранц. По обоюдному согласию сторон, общая дочь Беатриса будет жить с матерью, которой также досталось и все совместно нажитое имущество.

Сейчас девушке еще сложно смириться с тем, что теперь она будет содержать и воспитывать малышку одна, однако ее мама, Марина Тристановна, уверяет, что никогда не откажет дочери в помощи.

Тата Блюменкранц отдала Бетти на воспитание бабушке

Так, к примеру, сейчас женщина забрала внучку в Воронеж, где она живет вместе со своим женихом Александром Ковалевским. И судя по фотографии в социальной сети Instagram, девочка выглядит счастливой.

«Бетичку отпустили к нам в гости. Ей очень нравится Воронеж! Она с большим удовольствием гуляет в лесу и дружит с Сашей. Кажется, она готова собрать все листочки, которые попадали с деревьев. В общем, нам очень хорошо», - поделилась со своими подписчиками Марина Тристановна.

Тата Блюменкранц отдала Бетти на воспитание бабушке

Стоит отметить, что поклонники не осуждают Тату, что она на время отдала дочь своей матери, поскольку понимают, что за последние несколько месяцев девушка изрядно вымоталась – после ухода с телестройки на нее свалились проблемы с бизнесом, развод и воспитание Бетти, а потому на данный момент она имеет право на небольшой отдых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:38

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