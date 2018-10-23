Тата Блюменкранц отдала Бетти на воспитание бабушке

«Бетичку отпустили к нам в гости. Ей очень нравится Воронеж! Она с большим удовольствием гуляет в лесу и дружит с Сашей. Кажется, она готова собрать все листочки, которые попадали с деревьев. В общем, нам очень хорошо», - поделилась со своими подписчиками Марина Тристановна.





Сейчас девушке еще сложно смириться с тем, что теперь она будет содержать и воспитывать малышку одна, однако ее мама, Марина Тристановна, уверяет, что никогда не откажет дочери в помощи.Так, к примеру, сейчас женщина забрала внучку в Воронеж, где она живет вместе со своим женихом Александром Ковалевским. И судя по фотографии в социальной сети Instagram, девочка выглядит счастливой.Стоит отметить, что поклонники не осуждают Тату, что она на время отдала дочь своей матери, поскольку понимают, что за последние несколько месяцев девушка изрядно вымоталась – после ухода с телестройки на нее свалились проблемы с бизнесом, развод и воспитание Бетти, а потому на данный момент она имеет право на небольшой отдых.