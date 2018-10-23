Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о своей ошибке в бое с Хабибом Нурмагомедовым
Известный ирландский боец Конор Макгрегор поделился своими мыслями о сражении с Хабибом Нурмагомедовым - российским чемпионом UFC. Он рассказал о своей главной допущенной ошибке.
По словам Конора Макгрегора, первый раунд схватки был за Нурмагомедовым. Он отметил, что российский боец в данном случае не наносил сильных, а также точных ударов, однако находился в позиции сверху. По данным новостного издания «Слово и Дело» ирландский боец обратил своё внимание на довольно уверенный нокдаун, изменивший ход боя уже во 2 раунде со стороны бойца РФ. Второй раунд ирландец приписал, в общем, также российскому спортсмену.
По мнению Макгрегора, третий раунд для него был легким. Он смог уверенно забрать его себе. В четвертом раунде, по мнению ирландского бойца, он расслабился, а также допустил грубую ошибку. Макгрегор оставил незащищенной спину, что позволило Нурмагомедову его победить.
По словам Конора Макгрегора, первый раунд схватки был за Нурмагомедовым. Он отметил, что российский боец в данном случае не наносил сильных, а также точных ударов, однако находился в позиции сверху. По данным новостного издания «Слово и Дело» ирландский боец обратил своё внимание на довольно уверенный нокдаун, изменивший ход боя уже во 2 раунде со стороны бойца РФ. Второй раунд ирландец приписал, в общем, также российскому спортсмену.
По мнению Макгрегора, третий раунд для него был легким. Он смог уверенно забрать его себе. В четвертом раунде, по мнению ирландского бойца, он расслабился, а также допустил грубую ошибку. Макгрегор оставил незащищенной спину, что позволило Нурмагомедову его победить.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00