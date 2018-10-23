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Мария Максакова подозревает Дениса Панаитова в убийстве Дениса Вороненкова

Чуть более года назад в Киеве был застрелен политик Денис Вороненков - супруг оперной певицы Марии Максаковой. Артистка в интервью для программы «Прямой эфир», заявила, что к убийству ее мужа причастен Денис Панаитов.

Мария Максакова подозревает Дениса Панаитова в убийстве Дениса Вороненкова


Ранее Мария Максакова в убийстве Дениса Вороненкова обвиняла своего экс-супруга Владимира Тюрина. Однако сейчас певица подозревает Дениса Панаитова, так как у него есть прямой мотив и умысел, вследствие чего он может быть причастен к убийству ее мужа. По словам артистки, для нее эти полтора года были сплошным адом.

Мария Максакова подозревает Дениса Панаитова в убийстве Дениса Вороненкова


Оперная звезда даже не может сказать, что для нее было тяжелее - осознать, что супруга больше нет среди живых, или, что к убийству может быть причастен Владимир Тюрин. По словам звезды, если будет доказано, что ее экс-муж не виновен в убийстве Дениса Вороненкова, она попросит у него прощения.



 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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