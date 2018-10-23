Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток
Накануне, 22 октября, в Колонном зале проходил бал дебютанток Tatler, на котором блистали наследницы известных семей в сопровождении своих именитых и звездных родителей.
Свое мнение о нарядах дебютанток высказала известная журналистка Ксения Собчак. Она едко отметила, что дочка «законсервированного на фестивале романса» Александра Малинина Устинья, которая воспевает крестьянок, сама нарядилась как «диснеевская принцесса».
Устинья Малинина прибыла на бал в платье голубого цвета с открытыми плечами и с короной от Dolce & Gabbana, усыпанной драгоценными каменьями.
Также в качестве дебютанток на бал Tatler прибыли дочка Григория Лепса в платье от дизайнера Юлии Яниной. Маша Михалкова, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, облаченная в платье-бюстье с многоярусным шлейфом, удивила публику красотой и грацией.
Под аккомпанемент оркестра Спивакова в сопровождении артистов балета Большого театра станцевали вальс дочери Сергея Семака, Владимира Кристовского и других знаменитостей.
Свое мнение о нарядах дебютанток высказала известная журналистка Ксения Собчак. Она едко отметила, что дочка «законсервированного на фестивале романса» Александра Малинина Устинья, которая воспевает крестьянок, сама нарядилась как «диснеевская принцесса».
Устинья Малинина прибыла на бал в платье голубого цвета с открытыми плечами и с короной от Dolce & Gabbana, усыпанной драгоценными каменьями.
Также в качестве дебютанток на бал Tatler прибыли дочка Григория Лепса в платье от дизайнера Юлии Яниной. Маша Михалкова, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, облаченная в платье-бюстье с многоярусным шлейфом, удивила публику красотой и грацией.
Под аккомпанемент оркестра Спивакова в сопровождении артистов балета Большого театра станцевали вальс дочери Сергея Семака, Владимира Кристовского и других знаменитостей.