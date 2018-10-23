Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток





Свое мнение о нарядах дебютанток высказала известная журналистка Ксения Собчак. Она едко отметила, что дочка «» Александра Малинина Устинья, которая воспевает крестьянок, сама нарядилась как «».Устинья Малинина прибыла на бал в платье голубого цвета с открытыми плечами и с короной от Dolce & Gabbana, усыпанной драгоценными каменьями.Также в качестве дебютанток на бал Tatler прибыли дочка Григория Лепса в платье от дизайнера Юлии Яниной. Маша Михалкова, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, облаченная в платье-бюстье с многоярусным шлейфом, удивила публику красотой и грацией.Под аккомпанемент оркестра Спивакова в сопровождении артистов балета Большого театра станцевали вальс дочери Сергея Семака, Владимира Кристовского и других знаменитостей.