АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток

Накануне, 22 октября, в Колонном зале проходил бал дебютанток Tatler, на котором блистали наследницы известных семей в сопровождении своих именитых и звездных родителей.

Свое мнение о нарядах дебютанток высказала известная журналистка Ксения Собчак. Она едко отметила, что дочка «законсервированного на фестивале романса» Александра Малинина Устинья, которая воспевает крестьянок, сама нарядилась как «диснеевская принцесса».

Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток

Устинья Малинина прибыла на бал в платье голубого цвета с открытыми плечами и с короной от Dolce & Gabbana, усыпанной драгоценными каменьями.

Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток

Также в качестве дебютанток на бал Tatler прибыли дочка Григория Лепса в платье от дизайнера Юлии Яниной. Маша Михалкова, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, облаченная в платье-бюстье с многоярусным шлейфом, удивила публику красотой и грацией.

Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери Александра Малинина на балу дебютанток

Под аккомпанемент оркестра Спивакова в сопровождении артистов балета Большого театра станцевали вальс дочери Сергея Семака, Владимира Кристовского и других знаменитостей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Топалов рассказал фанатам в Instagram, как
Звезда «Дома-2» Саша Шева обвинила руководство
Ученые решили использовать дроны для наблюдения
Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд на
Российский политолог озвучил свое мнение по
Курбан Омаров начал восстанавливаться после
Свитки Мертвого моря из частного музея США
Ольга Рапунцель задумалась о пластике груди
Новый прибор поможет диагностировать туберкулёз и
Максим Фадеев рассказал фанатам в Instagram о
Мария Максакова подозревает Дениса Панаитова в
Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о своей
Владимир Пресняков узнал о грандиозном
Дочь Дмитрия Маликова Стефанию обвинили в
Ученые обнаружили микропластик в человеческих
Концепт нового iPad Pro без кнопки Home
Тата Блюменкранц отдала Бетти на воспитание
Twitter забанил Илона Маска из-за его любви к
Ксения Собчак раскритиковала наряд дочери
В России могут снять мультфильм с новым героем от
Роман Гриценко: «Маргарита Овсянникова
Энрике Иглесиас заявил о желании жениться на Анне
Александр Гудков рассказала фанатам в Instagram о
Настя Каменских разозлила поклонников леопардовым
Таинственные фигуры на снегу обнаружены в
Мобильные приложения следят за пользователями
Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»
Ученые: В мертвой зоне Черного моря обнаружен
Единственный сын покойного Дмитрия Марьянова
Владимир Путин одобрил создание в Сочи
Просмотреть все новости