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Дочь Дмитрия Маликова Стефанию обвинили в фотошопе

Дочь знаменитого российского певца и композитора Дмитрия Маликова Стефанию Маликову раскритиковали в социальной сети Instagram и обвинили в фотошопе. Девушка опубликовала снимок с ежегодного Бала дебютанток журнала Tatler.
Дочь Дмитрия Маликова Стефанию обвинили в фотошопе

Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова подверглась критике со стороны «неравнодушных» читателей ее блога в социальной сети Instagram. Фолловер обвинил ее в фотошопе и отметил, что она зря прибегла к подобным хитростям, мол, утеряна гармония.

Вчера вечером в столице состоялся ежегодный Бал дебютанток в Колонном зале Дома Союзов от журнала Tatler, куда была приглашена наследница музыканта. Она надела красивое и элегантное платье в пол от французского дома Dior. Позднее девушка опубликовала свой снимок в личном аккаунте Instagram и поблагодарила организаторов мероприятия за хорошо проведенное время. Многие читатели ее блога похвалили Маликову за отличный выбор наряда, однако нашлись и те, кто раскритиковал ее образ.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:53

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