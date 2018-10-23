Дочь Дмитрия Маликова Стефанию обвинили в фотошопе

Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова подверглась критике со стороны «неравнодушных» читателей ее блога в социальной сети Instagram. Фолловер обвинил ее в фотошопе и отметил, что она зря прибегла к подобным хитростям, мол, утеряна гармония.Вчера вечером в столице состоялся ежегодный Бал дебютанток в Колонном зале Дома Союзов от журнала Tatler, куда была приглашена наследница музыканта. Она надела красивое и элегантное платье в пол от французского дома Dior. Позднее девушка опубликовала свой снимок в личном аккаунте Instagram и поблагодарила организаторов мероприятия за хорошо проведенное время. Многие читатели ее блога похвалили Маликову за отличный выбор наряда, однако нашлись и те, кто раскритиковал ее образ.