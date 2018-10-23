Концепт нового iPad Pro без кнопки Home опубликовали в Сети
В Сети венгерский дизайнер Виктор Кадар опубликовал концепт нового планшетного компьютера iPad Pro без кнопки Home. По словам экспертов, некоторыми деталями устройство напоминает iPhone 7.
Планшет на опубликованном изображении подтверждает данные слухи — в нем нет кнопки «Домой» и разъема для наушников. Отметим, что на рендерах боковые грани и камера похожи на используемые в iPhone 7.
Презентация нового iPad Pro запланирована на 30 октября. Упоминание планшета присутствует в бета-версии операционной системы iOS 12.1. Устройство выйдет в двух версиях — с диагональю дисплея 10,5 и 12,9 дюйма. Аналитики утверждают, что девайс станет самым тонким устройством в линейке купертиновцев. Фотография модели доступна по ссылке.
Планшет на опубликованном изображении подтверждает данные слухи — в нем нет кнопки «Домой» и разъема для наушников. Отметим, что на рендерах боковые грани и камера похожи на используемые в iPhone 7.
Презентация нового iPad Pro запланирована на 30 октября. Упоминание планшета присутствует в бета-версии операционной системы iOS 12.1. Устройство выйдет в двух версиях — с диагональю дисплея 10,5 и 12,9 дюйма. Аналитики утверждают, что девайс станет самым тонким устройством в линейке купертиновцев. Фотография модели доступна по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:40