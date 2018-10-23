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Twitter забанил Илона Маска из-за его любви к японской анимации

Twitter забанил основателя Tesla - Илона Маска, когда тот признался в любви к японской анимации. Сообщение о своей страсти к «аниме» Маск выложил в соцсети 22 октября.

Twitter забанил Илона Маска из-за его любви к японской анимации


Илон Маск заявил, что Twitter заморозил его аккаунт вследствие подозрений во взломе. В соцсети основатель Tesla написал, что Twitter подумал о действиях хакеров, а также заблокировал его страницу. При этом он посмеялся над ситуацией. Илон Маск привлекает к своей странице много внимания. Популярной публикацией стала та, в которой производитель электрокаров сравнивал Instagram с игрой The Legend of Zelda, а Twitter с Dark Souls.

Также основатель SpaceX комментировал шуточную новость, касательно того, что он выкупил, а также закрыл популярный среди геймеров симулятор выживания Fortnite. Илон Маск в своих комментариях отметил, что это следует сделать.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:32

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