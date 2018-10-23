Twitter забанил Илона Маска из-за его любви к японской анимации





Илон Маск заявил, что Twitter заморозил его аккаунт вследствие подозрений во взломе. В соцсети основатель Tesla написал, что Twitter подумал о действиях хакеров, а также заблокировал его страницу. При этом он посмеялся над ситуацией. Илон Маск привлекает к своей странице много внимания. Популярной публикацией стала та, в которой производитель электрокаров сравнивал Instagram с игрой The Legend of Zelda, а Twitter с Dark Souls.Также основатель SpaceX комментировал шуточную новость, касательно того, что он выкупил, а также закрыл популярный среди геймеров симулятор выживания Fortnite. Илон Маск в своих комментариях отметил, что это следует сделать.