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В России могут снять мультфильм с новым героем от автора Ждуна

Российская компания планирует начать переговоры с автором Ждуна о создании нового героя. Он будет являться домашним любимцем или родственником популярного инернет-мема.
В России могут снять мультфильм с новым героем от автора Ждуна

В скором времени в России могут снять мультипликационный фильм с персонажем, которого создаст голландская художница Маргарит ван Брифорт, автор известного в сети Ждуна. Новым героем будет либо домашний питомец звездного интернет - мема, либо его родственник. Права на новое существо намерена выкупить компания, уже являющаяся обладателем бренда самого Ждуна.

Процесс переговоров с Маргарит ван Брифорт еще не стартовал, однако в компании рассчитывают на их положительный исход. Детали нового проекта пока что не сообщаются, известно только то, что, вероятно, это будет продолжением истории о Ждуне.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:23

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