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Настя Каменских разозлила поклонников леопардовым нарядом

Популярная украинская pop и R’n’B певица и телеведущая Настя Каменских разочаровала поклонников новой фотографией в Instagram.

Несколько часов назад Настя Каменских опубликовала в личном микроблоге свежий снимок, который очень расстроит ее преданных фанатов, ведь многие из них обратили внимание на то, что знаменитость не только облачилась в безвкусный наряд, но и снова набрала несколько лишних килограмм, которые даже не пытается скрывать.

Настя Каменских разозлила поклонников леопардовым нарядом

Не секрет, что 31-летняя исполнительница Настя Каменских не так давно решила начать сольную карьеру. На данный момент украинская певица пытается удивить своих поклонников новыми музыкальными композициями и тем, что всего за несколько месяцев досконально изучила испанских язык. Впрочем, певица время от времени подогревает к своей персоне интерес и весьма провокационными нарядами.

Так последний наряд, который Настя продемонстрировала в личном инста-блоге, не просто разочаровал многочисленных интернет-пользователей, а просто-таки взбесил. По словам фолловеров, Каменских снова набрала лишний вес. И несмотря на то, что всего за несколько часов свежий снимок знаменитости набрать больше 33 тысяч лайков, недоброжелатели певицы продолжают нелицеприятно высказываться в адрес звезды и ее леопардового наряда.

«Это что на Каменских? Леопардовый костюм? Фуу..ужасс! Не пойму, куда смотрит твой дизайнер?», «Настя, Настя, а мы то думали, что вы худышка, а оказывается, что не тут то было! Смысл было худеть тогда вообще? Все же обратно наела..», «Какой кошмар! Подобные наряды мало кому идут! Каменских не относится к этой категории людей уж точно!» - продолжают писать злопыхатели Насти Каменских в Сети.


Настя Каменских разозлила поклонников леопардовым нарядом

Правда, самые ярые фанаты Каменских поспешили заступиться за свою любимицу, подчеркнув, что леопардовый принт всегда немного полнит человека. Некоторые поклонники Насти даже попросили певицу выбросить этот наряд или просто больше не надевать его.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02

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