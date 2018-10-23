Энрике Иглесиас заявил о желании жениться на Анне Курниковой





Иглесиас и Курникова находятся рядом 17 лет, а также их отношения обросли множеством слухов. Певец в возрасте 43 лет недавно сделал заявление, которое, во многом, прояснило сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях пары. По его словам, они с Анной Курниковой находятся в отношениях уже так давно, что кажется, будто уже женаты. После чего он заявил, что очень хотел бы жениться на возлюбленной. Стоит отметить, что ранее ходила масса слухов о том, что Иглесиас и Курникова уже были в браке, после чего развелись.Знаменитость в одном из интервью поделился с журналистами секретом долговечности отношений. По его словам, он заключается в ежедневном утреннем сексе. Более того, певец утверждает, что рождение детей вовсе не сократило количество половых актов, совсем наоборот.