Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»

«Я — человек года для себя. Я — человек жизни для семьи и для своего будущего сына. Я знаю цену всему… Но только я говорю не о деньгах, о которых все только и думают», - заявила беременная участница», - написала она в своем Instagam.





Напомним, что еще задолго до старта Ольга Рапунцель и Алена Савкина начали делить квадратные метры между собой, уверенные, что выиграют именно они. Однако коллектив исключил их из конкурса еще на этапе отбора.Зрители не были согласны с выбором ребят и буквально засыпали ведущих реалити-шоу просьбами вернуть в гонку за квартиру брошенную Ильей Яббаровым девушку, дабы она могла побороться за шанс выиграть жилье в Москве для своего сына.И ведущие прислушались. Несколько дней назад они решили изменить правила участия и позволить коллективу вернуть в «Человек года» двоих, уже ранее выбывших из конкурса, претендентов, а также дать шанс одному из участников от своего имени.И вот, несколько дней назад стало известно, что коллектив вернул беременную Алену и она очень рада этому, правда признается, что самое главное для нее сейчас – это родить здорового малыша и никакие блага не заставят ее думать иначе.