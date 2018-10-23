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Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»

Совсем скоро на телепроекте «Дом-2» состоится финал конкурса «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве. С каждой неделей количество претендентов на победу становится все меньше, и борьба ужесточается.

Напомним, что еще задолго до старта Ольга Рапунцель и Алена Савкина начали делить квадратные метры между собой, уверенные, что выиграют именно они. Однако коллектив исключил их из конкурса еще на этапе отбора.

Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»

Зрители не были согласны с выбором ребят и буквально засыпали ведущих реалити-шоу просьбами вернуть в гонку за квартиру брошенную Ильей Яббаровым девушку, дабы она могла побороться за шанс выиграть жилье в Москве для своего сына.

И ведущие прислушались. Несколько дней назад они решили изменить правила участия и позволить коллективу вернуть в «Человек года» двоих, уже ранее выбывших из конкурса, претендентов, а также дать шанс одному из участников от своего имени.

Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»

И вот, несколько дней назад стало известно, что коллектив вернул беременную Алену и она очень рада этому, правда признается, что самое главное для нее сейчас – это родить здорового малыша и никакие блага не заставят ее думать иначе.

«Я — человек года для себя. Я — человек жизни для семьи и для своего будущего сына. Я знаю цену всему… Но только я говорю не о деньгах, о которых все только и думают», - заявила беременная участница», - написала она в своем Instagam.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:52

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