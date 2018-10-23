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Александр Гудков рассказала фанатам в Instagram о своем несуществующем в реальности недуге

Александр Гудков в своем Instagram-аккаунте написал пост, в котором рассказал поклонникам о несуществующем в реальности недуге. Подписчики оценили шутку актера, но при этом просят его прийти в себя.

Александр Гудков рассказала фанатам в Instagram о своем несуществующем в реальности недуге


Шоумен Александр Гудков частенько демонстрирует фанатам свою индивидуальность. У артиста особый взгляд на окружающий мир, благодаря чему он постоянно удивляет своих многочисленных поклонников. На новом фото кинозвезда лежит на черно-белом кафельном полу, а правая сторона его лица светится разными цветами радуги. Под публикацией актер написал только одно слово – «Скитлстивит».

Пост знаменитости в течение десяти часов собрал свыше 44 тысяч одобрительных лайков. Подписчики оценили шутку своего любимца, начав активно подыгрывать актеру в комментариях. Некоторые просят артиста не покидать этот мир и прийти в себя. Другие же признались, что такой «недуг» у них также бывает от долгого пользования смартфонов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:04

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