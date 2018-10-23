Александр Гудков рассказала фанатам в Instagram о своем несуществующем в реальности недуге

Шоумен Александр Гудков частенько демонстрирует фанатам свою индивидуальность. У артиста особый взгляд на окружающий мир, благодаря чему он постоянно удивляет своих многочисленных поклонников. На новом фото кинозвезда лежит на черно-белом кафельном полу, а правая сторона его лица светится разными цветами радуги. Под публикацией актер написал только одно слово – «Скитлстивит».Пост знаменитости в течение десяти часов собрал свыше 44 тысяч одобрительных лайков. Подписчики оценили шутку своего любимца, начав активно подыгрывать актеру в комментариях. Некоторые просят артиста не покидать этот мир и прийти в себя. Другие же признались, что такой «недуг» у них также бывает от долгого пользования смартфонов.