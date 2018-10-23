Таинственные фигуры на снегу обнаружены в Аргентине





Фотографии загадочных фигур сделал аргентинец, который отправил свои снимки уфологам. Мужчина уверен, что случайно наткнулся на места, где приземлялись неопознанные летающие объекты, при этом рядом не было видно других следов. Специалисты по внеземным цивилизациям считают, что здесь на самом деле замешаны пришельцы. Некоторые уфологи сравнили снимки со знаменитыми «кругами на полях», но для чего они там нужны и откуда взялись, никто не может объяснить.На сегодняшний день существуют только предположения относительно «кругов», при этом научные теории практически не отличаются от объяснений эзотериков или уфологов.