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Мобильные приложения следят за пользователями даже после удаления

Некоторые мобильные приложения могут следить за пользователем даже после того, как были удалены. Эксперты полагают, что данная информация требует перемен в некоторых аспектах политики анонимности и конфиденциальности в интернете.

Мобильные приложения следят за пользователями даже после удаления


Определенные приложения для мобильных устройств собирают данные об использующих их людях, точнее о дате их удаления. Данные передаются компаниям, которые обслуживают разработчиков этих программ. После анализа полученных данных, людям, которые использовали удаленные приложения в прошлом, начинает приходить навязчивая реклама, целью которой является убеждение в необходимости повторной установки программ. Среди компаний, занимающихся подобной деятельностью выделяют AppsFlyer, MoEngage, CleverTap и Localytics.

По мнению экспертов, подобное использование информации о пользователях сети является нарушением политики анонимности и конфиденциальности. Впрочем, никаких мер по устранению таких нарушений пока не предприняли Google или Apple.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:53

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