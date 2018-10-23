Мобильные приложения следят за пользователями даже после удаления
Некоторые мобильные приложения могут следить за пользователем даже после того, как были удалены. Эксперты полагают, что данная информация требует перемен в некоторых аспектах политики анонимности и конфиденциальности в интернете.
Определенные приложения для мобильных устройств собирают данные об использующих их людях, точнее о дате их удаления. Данные передаются компаниям, которые обслуживают разработчиков этих программ. После анализа полученных данных, людям, которые использовали удаленные приложения в прошлом, начинает приходить навязчивая реклама, целью которой является убеждение в необходимости повторной установки программ. Среди компаний, занимающихся подобной деятельностью выделяют AppsFlyer, MoEngage, CleverTap и Localytics.
По мнению экспертов, подобное использование информации о пользователях сети является нарушением политики анонимности и конфиденциальности. Впрочем, никаких мер по устранению таких нарушений пока не предприняли Google или Apple.
Определенные приложения для мобильных устройств собирают данные об использующих их людях, точнее о дате их удаления. Данные передаются компаниям, которые обслуживают разработчиков этих программ. После анализа полученных данных, людям, которые использовали удаленные приложения в прошлом, начинает приходить навязчивая реклама, целью которой является убеждение в необходимости повторной установки программ. Среди компаний, занимающихся подобной деятельностью выделяют AppsFlyer, MoEngage, CleverTap и Localytics.
По мнению экспертов, подобное использование информации о пользователях сети является нарушением политики анонимности и конфиденциальности. Впрочем, никаких мер по устранению таких нарушений пока не предприняли Google или Apple.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:53