Мобильные приложения следят за пользователями даже после удаления





Определенные приложения для мобильных устройств собирают данные об использующих их людях, точнее о дате их удаления. Данные передаются компаниям, которые обслуживают разработчиков этих программ. После анализа полученных данных, людям, которые использовали удаленные приложения в прошлом, начинает приходить навязчивая реклама, целью которой является убеждение в необходимости повторной установки программ. Среди компаний, занимающихся подобной деятельностью выделяют AppsFlyer, MoEngage, CleverTap и Localytics.По мнению экспертов, подобное использование информации о пользователях сети является нарушением политики анонимности и конфиденциальности. Впрочем, никаких мер по устранению таких нарушений пока не предприняли Google или Apple.