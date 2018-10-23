Татьяна Африкантова прошлась по внешности Маргариты Марсо (Агибаловой)

«Деньги есть, неужели трудно уши подрезать?» - задалась вопросом Татьяна Африкантова в очередном прямом эфире в личном инста-блоге.





Как оказалось, даже схлопотав штраф за оскорбления звездного семейства Агибаловых и наговор, Татьяна Владимировна отказывается успокаиваться.Выяснилось, что Африкантова-старшая решила дать Ирине Александровне Агибаловой временную передышку. Вот только теперь младшей наследнице телебабушки приходится несладко, ведь в одной из последних прямых эфиров Татьяна Владимировна катком прошлась не только по лопоухим людям, но и по Маргарите Марсо соответственно.Мать Марины Африкантовой решила призвать всех людей, которых природа не наградила красивыми и аккуратными ушками, в обязательном порядке прибегать к хирургическому вмешательству. Звезда реалити-шоу решила доказать интернет-пользователям, что подобная процедура просто необходима некоторым людям. Татьяна Владимировна продемонстрировала, как комично и потешно смотрятся люди с оттопыренными ушами.Впрочем, на этом Африкантова-старшая не остановилась. Экс-участница «Дома-2» решила перейти к нападкам на Маргариту Марсо (Агибалову). Татьяна Владимировна подчеркнула, что далеко не всем их финансовое положение позволяет сделать себе подобную операцию. Тем не менее, некоторые, по словам родственницы Марины, только по своей глупости, даже имея такие возможности, по-прежнему продолжают страшить людей своими недостатками.К такой категории людей Татьяна Владимировна Африкантова отнесла и дочь своего недруга – Маргариту Марсо (Агибалову). Мать Марины подчеркнула, что у девушки не самая удачная форма ушей, от которой, если бы она была на ее месте, давно бы избавилась.