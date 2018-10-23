АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Единственный сын покойного Дмитрия Марьянова вырос копией отца

На Химкинском кладбище поклонники и близкие родственники Дмитрия Марьянова почтили память знаменитого актера. Фанаты заметили, что 22-летний сын артиста – Даниил, стал точной копией своего знаменитого отца.

Единственный сын покойного Дмитрия Марьянова вырос копией отца


У Даниила точно такая же, как у отца форма носа, ямка на подбородке и широкий лоб. Молодой человек переписывается в соцсетях с почитателями таланта Дмитрия Марьянова. Поклонники узнали, что сейчас сын актера учится на режиссера. Он, как и отец, хочет посвятить себя актерской профессии.

Стоит напомнить, что единственного сына Дмитрию Марьянову родила его первая гражданская супруга - модель Ольга Аносова. Когда мальчику исполнилось 2 года, пара рассталась. В 2015 году актер женился на Ксении Бик. У супругов в 2008 году родилась дочь Анфиса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роман Гриценко: «Маргарита Овсянникова
Энрике Иглесиас заявил о желании жениться на Анне
Александр Гудков рассказала фанатам в Instagram о
Настя Каменских разозлила поклонников леопардовым
Таинственные фигуры на снегу обнаружены в
Мобильные приложения следят за пользователями
Алёна Савкина провозгласила себя «Человеком года»
Ученые: В мертвой зоне Черного моря обнаружен
Единственный сын покойного Дмитрия Марьянова
Владимир Путин одобрил создание в Сочи
Татьяна Африкантова прошлась по внешности
В сети появились фото серийной версии нового Ford
Дочка Ксении Бородиной Теона запрещает маме
Сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз, впервые
Учёные: Хранение картофеля в холодильнике вредно
OnePlus выпустит один из первых смартфонов 5G
Ольга Бузова и Ксения Бородина вместе станцевали
Американка показала в Сети куриные яйца необычной
Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю
Рита Дакота показала в Instagram трогательный
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где
Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в
Названы лучшие и доступные способы борьбы с
Просмотреть все новости