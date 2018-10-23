Единственный сын покойного Дмитрия Марьянова вырос копией отца





На Химкинском кладбище поклонники и близкие родственники Дмитрия Марьянова почтили память знаменитого актера. Фанаты заметили, что 22-летний сын артиста – Даниил, стал точной копией своего знаменитого отца.У Даниила точно такая же, как у отца форма носа, ямка на подбородке и широкий лоб. Молодой человек переписывается в соцсетях с почитателями таланта Дмитрия Марьянова. Поклонники узнали, что сейчас сын актера учится на режиссера. Он, как и отец, хочет посвятить себя актерской профессии.Стоит напомнить, что единственного сына Дмитрию Марьянову родила его первая гражданская супруга - модель Ольга Аносова. Когда мальчику исполнилось 2 года, пара рассталась. В 2015 году актер женился на Ксении Бик. У супругов в 2008 году родилась дочь Анфиса.