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Владимир Путин одобрил создание в Сочи образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка

Владимир Путин поддержал инициативу по созданию в Сочи Олимпийского парка и образовательного центра «Сириус». Для реализации этих проектов будет передан крытый конькобежный центр «Адлер-Арена».
Владимир Путин одобрил создание в Сочи образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка

Согласно федеральному закону «О создании инновационных научно-технологических центров» к марту 2019 года представители «Сириуса» должны со всеми необходимыми документами официально обратиться в правительство РФ. Создание научно-технологического центра ориентировочной площадью 40 гектар позволит «Сириусу» разместить офисы компаний-партнёров, которые будут принимать непосредственное участие в образовательной деятельности, принимая на работу выпускников университета, создаваемого в центре.

Образовательный центр в Сочи будет создан по аналогии Технологической долины МГУ. Специалисты считают неправильным, что подобные центры существуют только в Москве, такие учебные заведения должны быть и в других регионах страны. В «Сириусе» уже работают три научные лаборатории, в дальнейшем к центру присоединится большая часть Олимпийского парка.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 13:24

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