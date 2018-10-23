Владимир Путин одобрил создание в Сочи образовательного центра «Сириус» и Олимпийского парка





Согласно федеральному закону «О создании инновационных научно-технологических центров» к марту 2019 года представители «Сириуса» должны со всеми необходимыми документами официально обратиться в правительство РФ. Создание научно-технологического центра ориентировочной площадью 40 гектар позволит «Сириусу» разместить офисы компаний-партнёров, которые будут принимать непосредственное участие в образовательной деятельности, принимая на работу выпускников университета, создаваемого в центре.Образовательный центр в Сочи будет создан по аналогии Технологической долины МГУ. Специалисты считают неправильным, что подобные центры существуют только в Москве, такие учебные заведения должны быть и в других регионах страны. В «Сириусе» уже работают три научные лаборатории, в дальнейшем к центру присоединится большая часть Олимпийского парка.