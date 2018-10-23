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Ученые: В мертвой зоне Черного моря обнаружен древнегреческий корабль

Британские ученые смогли найти древнегреческий корабль в мертвой зоне Черного моря. Судно построено примерно в 400 г до н. э.
Ученые: В мертвой зоне Черного моря обнаружен древнегреческий корабль

Британские ученые, изучая дно Черного моря, в мертвой его части смогли найти след кораблекрушения, случившегося примерно 2400 лет назад. Время сохранило руль судна, мачту и скамейку, где сидели гребцы, а его длина составляет около 20 метров. Остов был обнаружен на знаменитом «кладбище» кораблей, где в ходе предыдущих исследований были найдены около 60 утонувших аналогов разных эпох. Кладбище находится в 50 милях от берега Болгарии, на глубине 2 километров, в этом районе практически отсутствует кислород. Это дает возможность предметам, попавшим туда, сохранить свой прежний облик.

Любопытно, что торговое древнегреческое судно пролежало на дне Черного моря так долго, и его никто не заметил. Радиоуглеродный анализ показал, что его построили в 400 г до н.э. Ученых удивил факт того, что судно сохранилось полностью, ранее удавалось найти лишь фрагменты, которым около 3000 лет. Изучив строение судна, эксперты сделали выводы, что оно способно совершать плавания на длительные расстояния, также им могли управлять с помощью весел или паруса.

По мнению авторов исследования на борту торгового судна могли находиться примерно 25 человек, которые попав в шторм, не смогли вовремя вычерпать всю воду и погибли. Останки команды до сих пор не обнаружены, их могли «съесть» бактерии или скрывает толстый слой ила.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:42

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