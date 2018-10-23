Дочка Ксении Бородиной Теона запрещает маме делать маски для лица
Подавляющее большинство звездных родителей уже с малых лет показывают своим детям, как нужно ухаживать за своей внешностью.
Например, у дочерей Оксаны Самойловой уже давно есть собственные косметички. Но некоторые дети, взять хотя бы Теону Омарову, не следуют примерам своих родителей и отрицают использования средств по уходу.
35-летняя Ксения Бородина, конечно, старается привить своим детям, 9-летней Марусе и 2-летней Теоне, уход за своей внешностью и, если со старшей проходит все более гладко, то младшая категорически отрицает использование мамой всяких косметических средств.
Недавно Ксения Бородина поделилась записью в Instagram, где запечатлела, как Теона назвала мамину маску для лица «вонючей».
Сняв маску с лица Ксюши, Теона спрятала ее в шкафу в дальнем углу комнаты, сказав, не скрывая удовольствия, что давно хотела это сделать.
Но позже Бородина увидела, как Теона сама расхаживала, надев маску на свое лицо.
Бородина постоянно подвергается критике за то, что 2-летняя Теона по сей день катается в коляске и никогда не выпускает соску.
Но Ксения спокойно реагирует на атаки возмущающихся и отвечает, что ей лучше знать, как воспитывать свою дочь.
Например, у дочерей Оксаны Самойловой уже давно есть собственные косметички. Но некоторые дети, взять хотя бы Теону Омарову, не следуют примерам своих родителей и отрицают использования средств по уходу.
35-летняя Ксения Бородина, конечно, старается привить своим детям, 9-летней Марусе и 2-летней Теоне, уход за своей внешностью и, если со старшей проходит все более гладко, то младшая категорически отрицает использование мамой всяких косметических средств.
Недавно Ксения Бородина поделилась записью в Instagram, где запечатлела, как Теона назвала мамину маску для лица «вонючей».
«Почему? Она же пахнет огурцом», - оправдывалась телеведущая.
Сняв маску с лица Ксюши, Теона спрятала ее в шкафу в дальнем углу комнаты, сказав, не скрывая удовольствия, что давно хотела это сделать.
Но позже Бородина увидела, как Теона сама расхаживала, надев маску на свое лицо.
«Значит вот для чего ты ее забрала у меня! Ты же и так красавица!», - оставила запись под постом в Instagram Ксения.
Бородина постоянно подвергается критике за то, что 2-летняя Теона по сей день катается в коляске и никогда не выпускает соску.
Но Ксения спокойно реагирует на атаки возмущающихся и отвечает, что ей лучше знать, как воспитывать свою дочь.