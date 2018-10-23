Дочка Ксении Бородиной Теона запрещает маме делать маски для лица

«Почему? Она же пахнет огурцом», - оправдывалась телеведущая.

«Значит вот для чего ты ее забрала у меня! Ты же и так красавица!», - оставила запись под постом в Instagram Ксения.





Например, у дочерей Оксаны Самойловой уже давно есть собственные косметички. Но некоторые дети, взять хотя бы Теону Омарову, не следуют примерам своих родителей и отрицают использования средств по уходу.35-летняя Ксения Бородина, конечно, старается привить своим детям, 9-летней Марусе и 2-летней Теоне, уход за своей внешностью и, если со старшей проходит все более гладко, то младшая категорически отрицает использование мамой всяких косметических средств.Недавно Ксения Бородина поделилась записью в Instagram, где запечатлела, как Теона назвала мамину маску для лица «вонючей».Сняв маску с лица Ксюши, Теона спрятала ее в шкафу в дальнем углу комнаты, сказав, не скрывая удовольствия, что давно хотела это сделать.Но позже Бородина увидела, как Теона сама расхаживала, надев маску на свое лицо.Бородина постоянно подвергается критике за то, что 2-летняя Теона по сей день катается в коляске и никогда не выпускает соску.Но Ксения спокойно реагирует на атаки возмущающихся и отвечает, что ей лучше знать, как воспитывать свою дочь.