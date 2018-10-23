Ольга Бузова и Ксения Бородина вместе станцевали армянский танец на дне рождении жены олигарха Бориса Авакяна

«Бузова как всегда! Ну не дана ей женственность и грация при рождении, разве этого она сама не понимает? А Бородина, как всегда, порадовала! Повезло все-таки Омарову с такой женой!» - написал один из пользователей Сети.





На днях ради любимой жены бывший чиновник Борис Авакян устроил пышное торжество, на которое пригласил многих российских артистов. Среди приглашенных знаменитостей оказались и Ксения Бородина с Ольгой Бузовой.Вероятней всего, что олигарху никаких денег не жалко для любимой жены, ведь всем известно, что свои выступления на корпоративах и Ксения, и Ольга расценивают довольно высоко. Так, к примеру, за появление на вечеринке Бузовой, хозяину придется заплатить до полутора миллиона рублей. В свою очередь Бородина свои услуги расценивает чуть меньше, всего 700 тысяч рублей.Нужно сказать, что знаменитый дуэт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной стал самым важным гвоздем мероприятия. На протяжении всей вечеринки телеведущие то и дело перекидывались между собой различными колкостями, которые вызывали у гостей лишь искренний восторг и радость.Конечно же, что не обошлось и без национальных танцев. Ксения Бородина и Ольга Бузова с удовольствием станцевали прямо на сцене для именинницы Юлии армянский танец, который очень понравился всем присутствующим на вечеринке. Впрочем, как оказалось, не только гости дня рождения Юлии Авакян оценили совместное выступление телеведущих «Дома-2».На данный момент многие интернет-пользователи принялись бойко обговаривать армянский танец Бородиной и Бузовой. По мнению некоторых из них, Ольга, как и прежде, не славится легкостью, изящностью и пластичностью, в то время, как Ксения является олицетворением женственности и грации.