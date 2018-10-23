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В сети появились фото серийной версии нового Ford Focus ST

В сети появились шпионские фото серийной версии Ford Focus ST. Снимки демонстрируют обновленный дизайн авто и, по мнению специалистов, его серийную форму.

В сети появились фото серийной версии нового Ford Focus ST


На более ранних фото Ford Focus ST был в камуфляжной расцветке. Это говорило о том, что дизайн авто еще неоднократно будет подвержен изменениям. На новых фото модель окрашена в черный глянец, отлично подчеркивающий агрессивные формы. Передняя часть авто смотрится весьма эффектно, благодаря воздухозаборнику в бампере, а также фальшрадиаторной решетке. Заднюю часть Ford Focus ST украшают две большие выхлопные трубы. Ранее источники утверждали, что авто получит турбированный 2-литровый мотор с 252 лошадиными силами Коробка передач будет в механическом автоматическом варианте, по 6 ступеней в каждом.

На текущий момент нет достоверной информации, касательно точной даты начала продаж Ford Focus ST. Впрочем, судя по отсутствию камуфляжного покрытия, анонса стоит ожидать в обозримом будущем.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:16

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