Сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз, впервые после родов появилась на публике с сыном





В Интернете опубликовали первые снимки Пиппы Мэтьюз после родов. На появившихся фото сестра Кейт Миддлтон вместе с супругом идет по улице с детской коляской и улыбается. Знаменитость после рождения сына находилась под присмотром медиков совсем недолго.Стало известно, что девушка вечером 16 октября покинула медучреждение через заднюю дверь. Пиппа Мэтьюз родила наследника в лондонской клинике Святой Марии. В этой же больнице наблюдалась и ее родная сестра - герцогиня Кембриджская.