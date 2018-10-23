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Сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз, впервые после родов появилась на публике с сыном

35-летняя Пиппа Мэтьюз 15 октября родила своего первенца. Сестра Кейт Миддлтон впервые после родов появилась на публике вместе с новорожденным сыном.

Сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз, впервые после родов появилась на публике с сыном


В Интернете опубликовали первые снимки Пиппы Мэтьюз после родов. На появившихся фото сестра Кейт Миддлтон вместе с супругом идет по улице с детской коляской и улыбается. Знаменитость после рождения сына находилась под присмотром медиков совсем недолго.

Сестра Кейт Миддлтон - Пиппа Мэтьюз, впервые после родов появилась на публике с сыном


Стало известно, что девушка вечером 16 октября покинула медучреждение через заднюю дверь. Пиппа Мэтьюз родила наследника в лондонской клинике Святой Марии. В этой же больнице наблюдалась и ее родная сестра - герцогиня Кембриджская.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:04

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