Учёные: Хранение картофеля в холодильнике вредно для здоровья
Учёные не рекомендуют хранить картофель в холодильнике. Подобное хранение этого овоща повышает риск возникновения онкологических, если употреблять в пищу блюда, приготовленные из него.
Специалисты Американского онкологического общества утверждают, что при холодной температуре крахмал в картофеле может превращаться в сахар. В процессе приготовлении сладкого овоща при температуре более 120 градусов производится химическое вещество под названием акриламид, которое очень токсично. Это вещество также может содержаться в картофельных чипсах, хлебе, сухариках, крупах, а также в печенье и кофе.
Учёные провели исследование на мышах и пришли к выводу, что вышеуказанное химическое вещество повышает риск развития рака. Специалисты считают, что акриламид может спровоцировать у человека онкологическое заболевание яичников, эндометрия и почек.
Специалисты Американского онкологического общества утверждают, что при холодной температуре крахмал в картофеле может превращаться в сахар. В процессе приготовлении сладкого овоща при температуре более 120 градусов производится химическое вещество под названием акриламид, которое очень токсично. Это вещество также может содержаться в картофельных чипсах, хлебе, сухариках, крупах, а также в печенье и кофе.
Учёные провели исследование на мышах и пришли к выводу, что вышеуказанное химическое вещество повышает риск развития рака. Специалисты считают, что акриламид может спровоцировать у человека онкологическое заболевание яичников, эндометрия и почек.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:00