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Учёные: Хранение картофеля в холодильнике вредно для здоровья

Учёные не рекомендуют хранить картофель в холодильнике. Подобное хранение этого овоща повышает риск возникновения онкологических, если употреблять в пищу блюда, приготовленные из него.
Учёные: Хранение картофеля в холодильнике вредно для здоровья

Специалисты Американского онкологического общества утверждают, что при холодной температуре крахмал в картофеле может превращаться в сахар. В процессе приготовлении сладкого овоща при температуре более 120 градусов производится химическое вещество под названием акриламид, которое очень токсично. Это вещество также может содержаться в картофельных чипсах, хлебе, сухариках, крупах, а также в печенье и кофе.

Учёные провели исследование на мышах и пришли к выводу, что вышеуказанное химическое вещество повышает риск развития рака. Специалисты считают, что акриламид может спровоцировать у человека онкологическое заболевание яичников, эндометрия и почек.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:00

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