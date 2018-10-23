Учёные: Хранение картофеля в холодильнике вредно для здоровья





Специалисты Американского онкологического общества утверждают, что при холодной температуре крахмал в картофеле может превращаться в сахар. В процессе приготовлении сладкого овоща при температуре более 120 градусов производится химическое вещество под названием акриламид, которое очень токсично. Это вещество также может содержаться в картофельных чипсах, хлебе, сухариках, крупах, а также в печенье и кофе.Учёные провели исследование на мышах и пришли к выводу, что вышеуказанное химическое вещество повышает риск развития рака. Специалисты считают, что акриламид может спровоцировать у человека онкологическое заболевание яичников, эндометрия и почек.