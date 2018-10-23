OnePlus выпустит один из первых смартфонов 5G
Разработчики компании OnePlus заявили, что выпустят один из первых смартфонов, которые поддерживают технологию высокоскоростной связи 5G. Один из основателей компании Карл Пей отметил, что выход нового устройства на рынок может произойти уже в следующем году.
Эксперты отмечают, что если китайские разработчики действительно выпустят заявленный смартфон, то они станут первыми в мире разработчиками, которые сделают это. Карл Пей также сообщил, что программисты уже провели предварительное тестирование в штаб-квартире Qualcomm в Сан-Диего.
Учитывая, что OnePlus с недавнего времени выпускает лишь флагманские устройства, то и новый смартфон будет оснащен передовым оборудованием. По мнению аналитиков, девайс будет работать на базе модуля Snapdragon X50 5G и модуля антенны QTM052 mmWave.
Эксперты отмечают, что если китайские разработчики действительно выпустят заявленный смартфон, то они станут первыми в мире разработчиками, которые сделают это. Карл Пей также сообщил, что программисты уже провели предварительное тестирование в штаб-квартире Qualcomm в Сан-Диего.
Учитывая, что OnePlus с недавнего времени выпускает лишь флагманские устройства, то и новый смартфон будет оснащен передовым оборудованием. По мнению аналитиков, девайс будет работать на базе модуля Snapdragon X50 5G и модуля антенны QTM052 mmWave.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:53