OnePlus выпустит один из первых смартфонов 5G





Эксперты отмечают, что если китайские разработчики действительно выпустят заявленный смартфон, то они станут первыми в мире разработчиками, которые сделают это. Карл Пей также сообщил, что программисты уже провели предварительное тестирование в штаб-квартире Qualcomm в Сан-Диего.Учитывая, что OnePlus с недавнего времени выпускает лишь флагманские устройства, то и новый смартфон будет оснащен передовым оборудованием. По мнению аналитиков, девайс будет работать на базе модуля Snapdragon X50 5G и модуля антенны QTM052 mmWave.