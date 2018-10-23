Американка показала в Сети куриные яйца необычной длины
Американка Элли Макграт на социальном новостном сайте Reddit показала фотографию, где на ее ладони лежит куриное яйцо необычной длины. По мнению ученых, данная аномалии случается у молодых и взрослых представителей пернатых.
Жительница США Элли Макграт на новостном сайте Reddit опубликовала снимок аномальных яиц курицы, которую содержит.
Женщина рассказала, что когда ее курица собиралась снести это яйцо, она достаточно странно себя вела: сжималась и совершала прыжки. Птица активно размахивала своими крыльями и громко кричала Хозяйка курицы, не стесняясь, назвала его «уродством», а позже опубликовала еще один снимок с таким же аномальным яйцом. В этот раз она призналась, что верить в совпадения не хочет.
По мнению ученых, подобные аномалии характерны как для молодых особей, так и для взрослых. Дело в том, что репродуктивная система курицы достаточно сложная. Если в яйце «зародилось» два крупных желтка, тогда раковина яйца становится больше или длиннее, как в данном случае.
Жительница США Элли Макграт на новостном сайте Reddit опубликовала снимок аномальных яиц курицы, которую содержит.
Женщина рассказала, что когда ее курица собиралась снести это яйцо, она достаточно странно себя вела: сжималась и совершала прыжки. Птица активно размахивала своими крыльями и громко кричала Хозяйка курицы, не стесняясь, назвала его «уродством», а позже опубликовала еще один снимок с таким же аномальным яйцом. В этот раз она призналась, что верить в совпадения не хочет.
По мнению ученых, подобные аномалии характерны как для молодых особей, так и для взрослых. Дело в том, что репродуктивная система курицы достаточно сложная. Если в яйце «зародилось» два крупных желтка, тогда раковина яйца становится больше или длиннее, как в данном случае.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:43