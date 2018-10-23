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Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко нашла себе другого возлюбленного

Хейден Панеттьер на протяжении девяти лет встречалась с Владимиром Кличко. Спустя всего несколько месяцев после расставания с украинским боксером актриса нашла себе нового возлюбленного.

Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко нашла себе другого возлюбленного


Избранником Хейден Панеттьер стал 29-летний начинающий актёр Брайан Хикерсон. Папарацци удалось снять влюбленных во Флориде, когда они шли в кино, держась за руки. Паре составил компанию 24-летний брат артистки. Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон начали встречаться этим летом, сразу же после разрыва отношений актрисы с Владимиром Кличко.

Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко нашла себе другого возлюбленного


Невзирая на это, американская кинозвезда до сих пор общается со спортсменом. Бывшие возлюбленные даже отдыхали вместе с их 3-летней дочерью Кайей-Евдокией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:37

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