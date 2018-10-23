Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко нашла себе другого возлюбленного





Избранником Хейден Панеттьер стал 29-летний начинающий актёр Брайан Хикерсон. Папарацци удалось снять влюбленных во Флориде, когда они шли в кино, держась за руки. Паре составил компанию 24-летний брат артистки. Хейден Панеттьер и Брайан Хикерсон начали встречаться этим летом, сразу же после разрыва отношений актрисы с Владимиром Кличко.Невзирая на это, американская кинозвезда до сих пор общается со спортсменом. Бывшие возлюбленные даже отдыхали вместе с их 3-летней дочерью Кайей-Евдокией.