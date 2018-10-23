Рита Дакота показала в Instagram трогательный снимок дочки Мии в первый день рождения

Сегодня Мие, дочке Риты Дакоты, исполняется год. Знаменитая мама в честь первого дня рождения ребёнка опубликовала в Instagram трогательный снимок годовалой девочки. Певица отметила, она хотела рассказать о трудностях прошедшего года, о радостях и печалях, но не стала ничего этого делать, ведь уже ничего не имеет значения, кроме наследницы. Сегодняшний день принадлежит только ей, а потому мама показала поклонникам простое частное фото ребёнка, где всё внимание уделено только малышке. Кроме того, звезда заявила, что в субботу готовит для чада нечто грандиозное, о чём расскажет поклонникам позже, а сегодня состоится лишь небольшой банкет в семейном кругу. Исполнительница поблагодарила Мию, что та выбрала в качестве мамы именно её.Пользователей Сети очень растрогали такие слова и простая материнская любовь артистки. Многие написали девочке в первый день её рождения добрые пожелания и комплименты. За короткий период публикация набрала более 80 тысяч одобрительных лайков от фанатов.