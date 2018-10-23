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Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю

Известной российской телеведущей Марии Лиман в рамках очередной фотосессии пришлось в полуголом виде гулять по полю. Один из снимков она опубликовала в своем блоге Instagram.
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю

Российская телеведущая Мария Лиман снялась в очередной откровенной фотосессии, где ей пришлось позировать в полуголом виде на настоящем поле. У теледивы из одежды была только красная кофта с длинными рукавами, которая едва прикрыла пупок, ленточка в волосах и нижнее белье, открывающее обзор на ягодицы. На фоне открывался вид зеленого поля, холмов и деревьев без листвы.

Мария Лиман опубликовала снимок в своем блоге Instagram и подписала пост очень коротко: «Поле». Читатели блога телеведущей высоко оценили ее формы и засыпали комплиментами. За короткий отрезок времени публикация модели набрала более 6000 отметок «Нравится».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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