Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю





Российская телеведущая Мария Лиман снялась в очередной откровенной фотосессии, где ей пришлось позировать в полуголом виде на настоящем поле. У теледивы из одежды была только красная кофта с длинными рукавами, которая едва прикрыла пупок, ленточка в волосах и нижнее белье, открывающее обзор на ягодицы. На фоне открывался вид зеленого поля, холмов и деревьев без листвы.Мария Лиман опубликовала снимок в своем блоге Instagram и подписала пост очень коротко: «Поле». Читатели блога телеведущей высоко оценили ее формы и засыпали комплиментами. За короткий отрезок времени публикация модели набрала более 6000 отметок «Нравится».