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В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы с самозанятыми россиянами

В Государственной Думе России предложили у самозанятых людей, не платящих налоги, забирать весь их доход. Данная идея поступила из нижней палаты.
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы с самозанятыми россиянами

На заседании Думы глава комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что человек будет обязан отдавать государству абсолютно весь доход, получаемый от незарегистрированной деятельности. Однако специалисты экономической сферы, не поддерживая этой идеи, заявили, что данная система не будет придерживаться справедливости и равенства.

Один из адвокатов сказал, что реформа в этом случае будет дискриминировать самозанятых людей сравнительно с обычными налогоплательщиками. Стоит напомнить, что самозанятые - это люди, которые, занимаясь предпринимательской деятельностью, не нанимают граждан на работу.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:14

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