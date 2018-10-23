Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном положении





Эми Шимер замужем за Крисом Фишером, который является владельцем ресторана Beach Plum и шеф-поваром. Актриса решила сообщить поклонникам о своей беременности нестандартным способом. Она обратилась к Джессике Йеллин – главному редактору CNN в Болом доме с просьбой опубликовать пост в Instagram с длинным списком кандидатов-сенаторов на выборы, а в самом конце перечня была написана фраза: «Я беременна», - Эми Шумер. У актрисы это будет первый ребёнок.Кинодива познакомилась с Крисом Фишером в ноябре прошлого года, а спустя три месяца актриса согласилась выйти за него замуж. Свадьбу молодожёны сыграли 13 февраля текущего года на побережье Малибу. Поклонники Эми Шумер были шокированы столь быстрым развитием событий, однако сейчас артистка выглядит совершенно счастливой.