АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном положении

Накануне стало известно, что актриса комедийного жанра Эми Шумер станет мамой. 37-летняя звезда находится в интересном положении, в скором времени у неё появится первенец.
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном положении

Эми Шимер замужем за Крисом Фишером, который является владельцем ресторана Beach Plum и шеф-поваром. Актриса решила сообщить поклонникам о своей беременности нестандартным способом. Она обратилась к Джессике Йеллин – главному редактору CNN в Болом доме с просьбой опубликовать пост в Instagram с длинным списком кандидатов-сенаторов на выборы, а в самом конце перечня была написана фраза: «Я беременна», - Эми Шумер. У актрисы это будет первый ребёнок.

Кинодива познакомилась с Крисом Фишером в ноябре прошлого года, а спустя три месяца актриса согласилась выйти за него замуж. Свадьбу молодожёны сыграли 13 февраля текущего года на побережье Малибу. Поклонники Эми Шумер были шокированы столь быстрым развитием событий, однако сейчас артистка выглядит совершенно счастливой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка показала в Сети куриные яйца необычной
Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю
Рита Дакота показала в Instagram трогательный
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где
Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в
Названы лучшие и доступные способы борьбы с
Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию
В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в
Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников
Оксана Федорова в Instagram показала своих детей
Компания Apple прекратила подписывать iOS 12
Оганесян и Блюменкранц продолжают выяснять, кто
Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к
Дарья Друзьяк снова появилась в Instagram после
Представители Samsung рассказали о технологиях
Ксению Бородину заинтересовал вопрос
В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину,
Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Просмотреть все новости