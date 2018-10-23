Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в реанимацию после очередной пластической операции





Веселый парень Егор на проекте запомнился избыточным весом и неразборчивостью в стиле одежды, тогда как сегодня габариты Холявина уменьшились вдвое, а также изменились черты его лица. Напомним, что в свое время Егор поставил себе цель стать похожим на американскую куклу Кена – бой-френда Барби.31-летний парень прошел через множественные пластические операции, и некоторые из них заканчивались плачевно. Холявин оказывался в больнице, а врачи предупреждали о летальных исходах.Но Егор посчитал, что красота требует жертв, и недавно подверг свое лицо очередному преобразованию, после которого был срочно госпитализирован. На данный момент он пришел в сознание, но выход из наркоза оказался тяжелым.Напомним, что с прошлого года Егор Холявин должен был перенести 20 пластических операций, включая интимную пластику, и большинство из них оказались с негативными последствиями.