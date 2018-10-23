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Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в реанимацию после очередной пластической операции

Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» Егор Холявин считает, что для его внешности нет пределов к совершенству, и регулярно подвергает свое лицо и тело пластическим операциям. Однако после одной из них у молодого человека открылось внутреннее кровотечение и его пришлось срочно госпитализировать.
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в реанимацию после очередной пластической операции

Веселый парень Егор на проекте запомнился избыточным весом и неразборчивостью в стиле одежды, тогда как сегодня габариты Холявина уменьшились вдвое, а также изменились черты его лица. Напомним, что в свое время Егор поставил себе цель стать похожим на американскую куклу Кена – бой-френда Барби.

31-летний парень прошел через множественные пластические операции, и некоторые из них заканчивались плачевно. Холявин оказывался в больнице, а врачи предупреждали о летальных исходах.

Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в реанимацию после очередной пластической операции

Но Егор посчитал, что красота требует жертв, и недавно подверг свое лицо очередному преобразованию, после которого был срочно госпитализирован. На данный момент он пришел в сознание, но выход из наркоза оказался тяжелым.

Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в реанимацию после очередной пластической операции

Напомним, что с прошлого года Егор Холявин должен был перенести 20 пластических операций, включая интимную пластику, и большинство из них оказались с негативными последствиями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:28

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