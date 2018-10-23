Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины Пинчук и предлагает ей покинуть «Дом-2»





Как оказалось, после ухода за Периметр Виктор Шароваров не перестает следить за событиями, которые происходят на реалити-шоу «Дом-2». Правда, как-то высказываться в адрес тех или иных событий молодой человек не спешил. Впрочем, после жесткой потасовки Ирины Пинчук и Анастасии Ендальцевой звезда телепроекта решил озвучить свое мнение, и заявил, что брюнетке пора покинуть телешоу.Считанные часы назад Виктор опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором решил поговорить с подписчиками по поводу поведения Ирины. Шароваров подчеркнул, что такими темпами Пинчук портит о себе впечатление. Парень уверен, что потом с брюнеткой никто не захочет не то, что создавать семью, но и даже строить отношения.По словам Виктора Шароварова, за последние несколько недель Ирина Пинчук подпортила себе имидж, причиной чему стали ее постоянные смены партнеров. Также мужчина подчеркнул, что в данной ситуации именно Анастасии Ендальцевой удалось переиграть соперницу, поэтому посоветовал брюнетке в срочном порядке подумать о том, чтобы добровольно уйти за ворота реалити-шоу.Как выяснилось, Виктор Шароваров переживает за то, что из «целомудренной», милой и доброй Ирины, Пинчук превратится в девушку легкого поведения. Нужно сказать, что многочисленные интернет-пользователи не могли не обратить внимания на высказывания бывшего участника «Дома-2». Тем не менее, читатели разделились на два лагеря.Некоторые фолловеры поддержали мнение Виктора Шароварова и посоветовали Ирине Пинчук немедленно покинуть скандальную телестройку, а кое-кто наоборот выступил в защиту брюнетки, заявив, что она не «волшебничает» со всеми подряд, а только с теми, с кем пытается построить крепкие и долгосрочные отношения.