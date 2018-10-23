В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в работе камеры





Пока не ясно, что именно вызывает ошибку. При этом имеются сообщения, что проблему заметили также в прочих смартфонах производства Google. В данную категорию также вошла версия Pixel 2 XL. Независимо от первопричины, которая вызывает ошибку, разработчик обещает исправить её в ближайшие недели.В Google отметили, что будет выпущено обновление программного обеспечения для решения проблемы некорректного сохранения фото. Представители компании заверили, что исправление выполнят на устройствах Pixel 1/1 XL, а также Pixel 2/2 XL.