В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в работе камеры
В устройстве Google Pixel 3, а также 3 XL, обнаружили ошибки программного обеспечения, которые касаются работы камеры. Некоторые фото на смартфонах вследствие этого не сохраняются.
Пока не ясно, что именно вызывает ошибку. При этом имеются сообщения, что проблему заметили также в прочих смартфонах производства Google. В данную категорию также вошла версия Pixel 2 XL. Независимо от первопричины, которая вызывает ошибку, разработчик обещает исправить её в ближайшие недели.
В Google отметили, что будет выпущено обновление программного обеспечения для решения проблемы некорректного сохранения фото. Представители компании заверили, что исправление выполнят на устройствах Pixel 1/1 XL, а также Pixel 2/2 XL.
Пока не ясно, что именно вызывает ошибку. При этом имеются сообщения, что проблему заметили также в прочих смартфонах производства Google. В данную категорию также вошла версия Pixel 2 XL. Независимо от первопричины, которая вызывает ошибку, разработчик обещает исправить её в ближайшие недели.
В Google отметили, что будет выпущено обновление программного обеспечения для решения проблемы некорректного сохранения фото. Представители компании заверили, что исправление выполнят на устройствах Pixel 1/1 XL, а также Pixel 2/2 XL.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:12