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В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в работе камеры

В устройстве Google Pixel 3, а также 3 XL, обнаружили ошибки программного обеспечения, которые касаются работы камеры. Некоторые фото на смартфонах вследствие этого не сохраняются.

В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в работе камеры


Пока не ясно, что именно вызывает ошибку. При этом имеются сообщения, что проблему заметили также в прочих смартфонах производства Google. В данную категорию также вошла версия Pixel 2 XL. Независимо от первопричины, которая вызывает ошибку, разработчик обещает исправить её в ближайшие недели.

В Google отметили, что будет выпущено обновление программного обеспечения для решения проблемы некорректного сохранения фото. Представители компании заверили, что исправление выполнят на устройствах Pixel 1/1 XL, а также Pixel 2/2 XL.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:12

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