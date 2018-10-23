Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию с ножом в руках

«Ксения, это Вы? Неожиданно было, конечно, Вас такой увидеть..», «Ксюш, только не вздумай возвращаться к прошлой жизни! Мы уже привыкли к тебе новой, к строгой, сдержанной и серьезной! Грозная ты нам больше нравишься!», «Собчак, Собчак, хочется написать, что у тебя ребенок маленький, но не буду, уверена, ты это и сама хорошо знаешь и помнишь! Просто надеюсь ты опубликовала это фото по случаю приближения праздника..» - продолжают писать поклонники Ксении Собчак в Сети.

«Жуть и стыд! Как вообще можно было додуматься выдвигать свою кандидатуру на пост президента? Никогда Вы, Ксения, не будете у власти! Даже не мечтайте!», «Тьфу..что это вообще? Ты же мать!», «Что и нужно было доказать..Собчак снова вернулась!» - пишут недоброжелатели дочери Анатолия Собчака в социальных сетях.





На страничке Ксении Собчак появился довольно неожиданный снимок. На публикации экс-ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» запечатлена сидящей на краю стола с ножом в руках.Под своим свежим снимком журналист подчеркнула, что несмотря на то, что все интернет-пользователи продолжают вздыхать над инста-блогами мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьера Канады Джастина Трюдо, в России тоже есть свои «секси-чиновники».Стоит отметить, что преданных поклонников Собчак шокировало то, в каком образе их любимица предстала перед ними, ведь многие из них, как оказалось, привыкли к более серьезному, сдержанному и строгому амплуа журналистки.Впрочем, некоторые недоброжелатели Ксении Собчак принялись практически в один голос заявлять, что своей «кровавой» фотографией политический деятель продемонстрировала общественности свою истинную суть, которую на некоторое время ей удалось попросту скрыть.