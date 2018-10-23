Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию с ножом в руках
Бывший кандидат на пост президента РФ 2018 и скандальная журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге «кровавую» фотографию.
На страничке Ксении Собчак появился довольно неожиданный снимок. На публикации экс-ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» запечатлена сидящей на краю стола с ножом в руках.
Под своим свежим снимком журналист подчеркнула, что несмотря на то, что все интернет-пользователи продолжают вздыхать над инста-блогами мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьера Канады Джастина Трюдо, в России тоже есть свои «секси-чиновники».
Стоит отметить, что преданных поклонников Собчак шокировало то, в каком образе их любимица предстала перед ними, ведь многие из них, как оказалось, привыкли к более серьезному, сдержанному и строгому амплуа журналистки.
Впрочем, некоторые недоброжелатели Ксении Собчак принялись практически в один голос заявлять, что своей «кровавой» фотографией политический деятель продемонстрировала общественности свою истинную суть, которую на некоторое время ей удалось попросту скрыть.
На страничке Ксении Собчак появился довольно неожиданный снимок. На публикации экс-ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» запечатлена сидящей на краю стола с ножом в руках.
Под своим свежим снимком журналист подчеркнула, что несмотря на то, что все интернет-пользователи продолжают вздыхать над инста-блогами мэра Тбилиси Кахи Каладзе и премьера Канады Джастина Трюдо, в России тоже есть свои «секси-чиновники».
Стоит отметить, что преданных поклонников Собчак шокировало то, в каком образе их любимица предстала перед ними, ведь многие из них, как оказалось, привыкли к более серьезному, сдержанному и строгому амплуа журналистки.
«Ксения, это Вы? Неожиданно было, конечно, Вас такой увидеть..», «Ксюш, только не вздумай возвращаться к прошлой жизни! Мы уже привыкли к тебе новой, к строгой, сдержанной и серьезной! Грозная ты нам больше нравишься!», «Собчак, Собчак, хочется написать, что у тебя ребенок маленький, но не буду, уверена, ты это и сама хорошо знаешь и помнишь! Просто надеюсь ты опубликовала это фото по случаю приближения праздника..» - продолжают писать поклонники Ксении Собчак в Сети.
Впрочем, некоторые недоброжелатели Ксении Собчак принялись практически в один голос заявлять, что своей «кровавой» фотографией политический деятель продемонстрировала общественности свою истинную суть, которую на некоторое время ей удалось попросту скрыть.
«Жуть и стыд! Как вообще можно было додуматься выдвигать свою кандидатуру на пост президента? Никогда Вы, Ксения, не будете у власти! Даже не мечтайте!», «Тьфу..что это вообще? Ты же мать!», «Что и нужно было доказать..Собчак снова вернулась!» - пишут недоброжелатели дочери Анатолия Собчака в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16