Названы лучшие и доступные способы борьбы с артритом





Самыми распространёнными заболеваниями считаются ревматоидный артрит и остеоартрит. При этих недугах специалисты рекомендуют здоровое питание, физические нагрузки, некоторые витамины и другие вещества, облегчающие проблему с суставами. Одним из таких веществ является каннабидиол, выступающий в качестве антиоксиданта, анальгетика, оказывая седативное, антибактериальное, антипсихотическое, антидепрессивное, противосудорожное и анксиолитическое действие.К тому же страдающим артритом людям следует употреблять в необходимом количестве витамин D, регулирующий в организме количество кальция и фосфата. Он содержится в красном мясе, яйцах и рыбе. Витамин С в поддержании здоровья играет немаловажную роль, а также омега-3 уменьшит воспаление в суставах.