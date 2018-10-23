Названы лучшие и доступные способы борьбы с артритом
Эксперты назвали самые доступные и лучшие способы в борьбе с артритом. Этот недуг в современном мире является серьёзной проблемой, так как полного лечения от него пока нет.
Самыми распространёнными заболеваниями считаются ревматоидный артрит и остеоартрит. При этих недугах специалисты рекомендуют здоровое питание, физические нагрузки, некоторые витамины и другие вещества, облегчающие проблему с суставами. Одним из таких веществ является каннабидиол, выступающий в качестве антиоксиданта, анальгетика, оказывая седативное, антибактериальное, антипсихотическое, антидепрессивное, противосудорожное и анксиолитическое действие.
К тому же страдающим артритом людям следует употреблять в необходимом количестве витамин D, регулирующий в организме количество кальция и фосфата. Он содержится в красном мясе, яйцах и рыбе. Витамин С в поддержании здоровья играет немаловажную роль, а также омега-3 уменьшит воспаление в суставах.
Самыми распространёнными заболеваниями считаются ревматоидный артрит и остеоартрит. При этих недугах специалисты рекомендуют здоровое питание, физические нагрузки, некоторые витамины и другие вещества, облегчающие проблему с суставами. Одним из таких веществ является каннабидиол, выступающий в качестве антиоксиданта, анальгетика, оказывая седативное, антибактериальное, антипсихотическое, антидепрессивное, противосудорожное и анксиолитическое действие.
К тому же страдающим артритом людям следует употреблять в необходимом количестве витамин D, регулирующий в организме количество кальция и фосфата. Он содержится в красном мясе, яйцах и рыбе. Витамин С в поддержании здоровья играет немаловажную роль, а также омега-3 уменьшит воспаление в суставах.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:27