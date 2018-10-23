АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Названы лучшие и доступные способы борьбы с артритом

Эксперты назвали самые доступные и лучшие способы в борьбе с артритом. Этот недуг в современном мире является серьёзной проблемой, так как полного лечения от него пока нет.
Названы лучшие и доступные способы борьбы с артритом

Самыми распространёнными заболеваниями считаются ревматоидный артрит и остеоартрит. При этих недугах специалисты рекомендуют здоровое питание, физические нагрузки, некоторые витамины и другие вещества, облегчающие проблему с суставами. Одним из таких веществ является каннабидиол, выступающий в качестве антиоксиданта, анальгетика, оказывая седативное, антибактериальное, антипсихотическое, антидепрессивное, противосудорожное и анксиолитическое действие.

К тому же страдающим артритом людям следует употреблять в необходимом количестве витамин D, регулирующий в организме количество кальция и фосфата. Он содержится в красном мясе, яйцах и рыбе. Витамин С в поддержании здоровья играет немаловажную роль, а также омега-3 уменьшит воспаление в суставах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка показала в Сети куриные яйца необычной
Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю
Рита Дакота показала в Instagram трогательный
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где
Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в
Названы лучшие и доступные способы борьбы с
Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию
В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в
Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников
Оксана Федорова в Instagram показала своих детей
Компания Apple прекратила подписывать iOS 12
Оганесян и Блюменкранц продолжают выяснять, кто
Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к
Дарья Друзьяк снова появилась в Instagram после
Представители Samsung рассказали о технологиях
Ксению Бородину заинтересовал вопрос
В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину,
Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Просмотреть все новости