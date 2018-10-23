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Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим отцом после судебных разбирательств

Сын известной российской певицы Натальи Штурм Арсений не хочет видеть отца после судебных разбирательств. Родители мальчика «делили» право опеки над ним в суде.
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим отцом после судебных разбирательств

Сын известной певицы Натальи Штурм Арсений в студии телепередачи «Бородина против Бузовой» рассказал зрителям, что больше не хочет видеть своего отца, а тем более общаться с ним. Ребенок решил жить с мамой, а отец не смог понять этого и назвал сына предателем. Мальчик признался, что теперь любит папу не так сильно, как раньше, и уверен, что причиной его неадекватного поведения стал алкоголь. На сегодняшний день наследник Штурм учится в другой школе и желает поскорее забыть пережитые им неприятности.

После того, как бывший супруг Натальи Штурм Игорь Павлов захотел лишить ее общения с их общим сыном Арсением, она решила бороться за право полной опеки в стенах суда. Суд полностью удовлетворил право матери опекать сына полностью. Сама Штурм призналась в эфире, что Арсений хотел подавать на собственного отца иск в суд, потому что тот не возвращал ему документы и личные вещи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:33

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