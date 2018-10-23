Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим отцом после судебных разбирательств





Сын известной певицы Натальи Штурм Арсений в студии телепередачи «Бородина против Бузовой» рассказал зрителям, что больше не хочет видеть своего отца, а тем более общаться с ним. Ребенок решил жить с мамой, а отец не смог понять этого и назвал сына предателем. Мальчик признался, что теперь любит папу не так сильно, как раньше, и уверен, что причиной его неадекватного поведения стал алкоголь. На сегодняшний день наследник Штурм учится в другой школе и желает поскорее забыть пережитые им неприятности.После того, как бывший супруг Натальи Штурм Игорь Павлов захотел лишить ее общения с их общим сыном Арсением, она решила бороться за право полной опеки в стенах суда. Суд полностью удовлетворил право матери опекать сына полностью. Сама Штурм призналась в эфире, что Арсений хотел подавать на собственного отца иск в суд, потому что тот не возвращал ему документы и личные вещи.