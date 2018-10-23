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МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной шумоизоляцией

Разработчики компании МАЗ заявили, что создали просторный автобус 216 модели с улучшенной шумоизоляцией. Новый транспорт в скором времени появится на белорусских дорогах.
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной шумоизоляцией

Силовое оборудование расположено в задней части салона, что позволит создать дополнительную тишину. Кроме того, это поможет освободить место внутри автобуса для дополнительного количества пассажиров. Благодаря небольшой высоте дорожного просвета в 27 сантиметров автобус можно отнести к низкопольной категории. Масса транспорта составляет 28 тонн, а длинна — 18 метров.

Автобус оснащен двигателем Mercedes мощностью 326 лошадиных сил класса Евро-5. Отмечается, что для европейского рынка мотор будет соответствовать требованиям Евро-6. Трансмиссия представлена автоматической коробкой переключения передач Allison.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:40

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