Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной реальности Samsung HMD Odyssey+





Устройство позволяет более глубоко погрузиться в виртуальное пространство. Новый шлем наделили двумя дисплеями AMOLED на 3,5 дюйма. Их разрешение составляет 1440&х1600 пикселей. Угол поля зрения достигает 110 градусов. В свою очередь частота обновления достигает 90 Гц. Имеется информация о наличии качественной аудиосистемы типа AKG Premium Audio, а также микрофонов. Набор датчиков включает пару камер Windows MR Camera, сенсор приближения, гироскоп, акселерометр. Устройство наделено интерфейсами HDMI 2.0, а также USB 3.0. Специальные контроллеры обеспечивают взаимодействие с устройством. Стоит отметить функции отслеживания 6DoF с шестью степенями свободы. Это говорит о том, что не требуются внешние базовые станции либо датчики.Представители компании Samsung отмечают, что конструкция новинки позволяет создать высокий уровень комфорта. Шлем смешанной реальности весит 590 гр. Samsung HMD Odyssey+ доступен для заказа. Новинка стоит 500 долларов.