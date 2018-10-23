АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной реальности Samsung HMD Odyssey+

Компания Samsung Electronics анонсировала новый современный шлем смешанной реальности типа Windows Mixed Reality. Данное устройство носит название HMD Odyssey+.
Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной реальности Samsung HMD Odyssey+

Устройство позволяет более глубоко погрузиться в виртуальное пространство. Новый шлем наделили двумя дисплеями AMOLED на 3,5 дюйма. Их разрешение составляет 1440&х1600 пикселей. Угол поля зрения достигает 110 градусов. В свою очередь частота обновления достигает 90 Гц. Имеется информация о наличии качественной аудиосистемы типа AKG Premium Audio, а также микрофонов. Набор датчиков включает пару камер Windows MR Camera, сенсор приближения, гироскоп, акселерометр. Устройство наделено интерфейсами HDMI 2.0, а также USB 3.0. Специальные контроллеры обеспечивают взаимодействие с устройством. Стоит отметить функции отслеживания 6DoF с шестью степенями свободы. Это говорит о том, что не требуются внешние базовые станции либо датчики.

Представители компании Samsung отмечают, что конструкция новинки позволяет создать высокий уровень комфорта. Шлем смешанной реальности весит 590 гр. Samsung HMD Odyssey+ доступен для заказа. Новинка стоит 500 долларов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американка показала в Сети куриные яйца необычной
Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром
Сергей Лазарев в Instagram анонсировал выход
В Госдуме России предложили жесткий метод борьбы
Мария Лиман в полуголом виде гуляла по полю
Рита Дакота показала в Instagram трогательный
Актриса Эми Шумер сообщила о своём интересном
Журнал Tatler провел в Москве бал дебютанток, где
Виктор Шароваров переживает за репутацию Ирины
МАЗ разработал просторный автобус с улучшенной
Сын Натальи Штурм не хочет видеться со своим
Экс-участник «ДОМ-2» Егор Холявин попал в
Названы лучшие и доступные способы борьбы с
Samsung Electronics анонсировала шлем смешанной
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию
В Google Pixel 3 и 3 XL обнаружили ошибки в
Вера Брежнева удивила дерзким образом поклонников
Оксана Федорова в Instagram показала своих детей
Компания Apple прекратила подписывать iOS 12
Оганесян и Блюменкранц продолжают выяснять, кто
Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к
Дарья Друзьяк снова появилась в Instagram после
Представители Samsung рассказали о технологиях
Ксению Бородину заинтересовал вопрос
В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину,
Пьер Андюран заявил, что Виктория Боня
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Просмотреть все новости