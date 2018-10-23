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Оксана Федорова в Instagram показала своих детей и рассказала об их воспитании

Известная телеведущая Оксана Федорова в своем блоге Instagram опубликовала пост с фотографией своих детей, где рассказала об их воспитании. По ее мнению, у девочек и мальчиков воспитание должно быть разным.
Оксана Федорова в Instagram показала своих детей и рассказала об их воспитании

Известная телеведущая, модель и певица Оксана Федорова в личном микроблоге Instagram опубликовала пост, где показала своих повзрослевших детей и рассказала, как их воспитывает. «Мисс Россия» нечасто радует поклонников снимками наследников Лизы и Федора, они не посещают медийных мероприятий. По словам Федоровой, ее отпрыски ведут обычный образ жизни: Федор ходит на спортивные секции - бокс и хоккей, а Елизавета на балет, и, конечно, в их расписании детский сад и школа. Телеведущая считает, что спорт воспитывает характер, и они с супругом хотят отдать сына в военное дело.

По мнению Оксаны Федоровой, девочку и мальчика нужно воспитывать по-разному. Самое важное – нужно привить им правильные семейные ценности, например, о крепкой семье, где женщина должна быть уступчивой, покладистой и женственной, а мужчина - опорой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:06

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