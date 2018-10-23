Компания Apple прекратила подписывать iOS 12
Компания Apple с 23.10.2018 года прекратила подписывать iOS 12. В данном случае пользователи вынуждены переходить на самую актуальную предлагаемую версию мобильной ОС iOS 12.0.1.
Теперь пользователи не смогут больше откатить последнюю версию «операционки» iOS 12.0.1 до очередной релизной версии ОС. Представителями «купертиновской» компании не объясняется причина остановки действия подписки. По всей видимости, владельцев устройств таким образом хотят перевести на свежую версию «операционки». Экспертами раньше отмечалось, что обновление оказалось удачным, а также исправило много ошибок в работе устройств. Это особенно касается новых версий iPhone Xs, а также Xs Max.
Летом текущего года стала доступной мобильная ОС iOS 12. Патч, устраняющий конфликты в работе iPhone выпустили 8 октября.
Теперь пользователи не смогут больше откатить последнюю версию «операционки» iOS 12.0.1 до очередной релизной версии ОС. Представителями «купертиновской» компании не объясняется причина остановки действия подписки. По всей видимости, владельцев устройств таким образом хотят перевести на свежую версию «операционки». Экспертами раньше отмечалось, что обновление оказалось удачным, а также исправило много ошибок в работе устройств. Это особенно касается новых версий iPhone Xs, а также Xs Max.
Летом текущего года стала доступной мобильная ОС iOS 12. Патч, устраняющий конфликты в работе iPhone выпустили 8 октября.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00