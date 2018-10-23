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Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к томскому поэту

Финалист реалити-шоу «Замуж на Бузову» Денис Лебедев просто погряз в скандалах. Очередная неприятная история связана с поэтом Владимиром Тихомировым, написавшим стихотворение для главной героини.

Выяснилось, что сыровар на словах заключил сделку с ювелирами, сделавшими скидку на кольцо, и с поэтом из Томска, который написал стих, позже переросший в песню «Бусинка». Лебедев в свое время пообещал поэту пиар, но не сдержал своего слова, так как по его заверениям был очень занят.

Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к томскому поэту

В результате в Instagram появился благодарственный пост о ювелирном доме, который помог «сделать счастливой его любимую девушку во время съемок», а поэта Владимира Тихомирова их Томска он назвал «мастером слова, учителем, тренером и футболистом».

Напомним, что в эфире шоу «Замуж за Бузову» операторы не раз показали исчерканный лист бумаги, тем самым демонстрируя, что Денис якобы сам написал лирический стих.

Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к томскому поэту

И хотя съемки завершились давно, а шоу не показывают уже неделю, Денис Лебедев так и не нашел времени поблагодарить поэта за подаренное стихотворение, а лишь мимолетно упомянул в посте, оправдываясь отсутствием времени.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:53

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