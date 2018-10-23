Отвергнутый Бузовой Денис Лебедев обратился к томскому поэту

Выяснилось, что сыровар на словах заключил сделку с ювелирами, сделавшими скидку на кольцо, и с поэтом из Томска, который написал стих, позже переросший в песню «Бусинка». Лебедев в свое время пообещал поэту пиар, но не сдержал своего слова, так как по его заверениям был очень занят.В результате в Instagram появился благодарственный пост о ювелирном доме, который помог «сделать счастливой его любимую девушку во время съемок», а поэта Владимира Тихомирова их Томска он назвал «мастером слова, учителем, тренером и футболистом».Напомним, что в эфире шоу «Замуж за Бузову» операторы не раз показали исчерканный лист бумаги, тем самым демонстрируя, что Денис якобы сам написал лирический стих.И хотя съемки завершились давно, а шоу не показывают уже неделю, Денис Лебедев так и не нашел времени поблагодарить поэта за подаренное стихотворение, а лишь мимолетно упомянул в посте, оправдываясь отсутствием времени.