Дарья Друзьяк снова появилась в Instagram после проблем со здоровьем и угрозы выкидыша

Дарья Друзьяк 22 октября опубликовала в своем блоге Instagram пост, где сообщила читателям о своем возвращении. В частности, она отметила, что теперь чувствует себя хорошо. Ей больше не хочется портить себе нервы, споря с «дураками», которые таким образом могут утащить на свой уровень, и там «задавят опытом».4 октября Дарья Друзьяк сообщила читателям своего микроблога в социальной сети Instagram о своем недомогании и о вынужденном «тайм-ауте» на не определенный отрезок времени. Напомним, что у звезды реалити-шоу прямо в эфире случился нервный срыв, из-за критики и обвинений со стороны зрителей. Они не поверили в ее причастность к запутанной истории, где фигурирует известный российский певец Александр Серов. После многочисленных нападок девушке понадобилась медицинская помощь, а спустя несколько часов Друзьяк в своем Instagram объявила поклонникам о своем уходе по причине угрозы выкидыша.Многие читатели блога знаменитости написали слова поддержки и пожелали ей терпения, сил и здоровья. Однако нашлись и те, кто стал задавать много вопросов касательно ее «интересного положения», потому что большая часть из подписчиков считают ее проблемы со здоровьем чистым пиаром.